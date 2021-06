Perinetti: "Spalletti? Persona di grande intelligenza e visione, si confronta con uno come De Laurentiis: non possono che uscire idee buone per il Napoli”

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex dirigente del Palermo Giorgio Perinetti, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Che mercato aspettarsi? Sono cambiati molto allenatori, inizierà con un po’ di ritardo dato che bisogna stabilire certe priorità nelle dirigenze. Le scelte di ogni allenatore potranno essere diverse, bisognerà tenere conto degli input di chi è appena arrivato. Spalletti? Un grande allenatore, una persona di grande intelligenza e visione e che si confronta con uno come De Laurentiis che ormai ha esperienza e grande apertura mentale: non possono che uscire idee buone per il Napoli”