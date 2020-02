Pellegrini a Sky: "Non c'è partita migliore per tornare a vincere, servirà tanta applicazione"

Luca Pellegrini, calciatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Show, trasmissione televisiva in onda su SkySport nel pre partita di Cagliari-Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il mister è giovane, periodo dove siamo arrivati a un bivio: quello di cadere o risorgere, sicuramente dobbiamo continuare ad esser gli stessi perché non è cambiato nulla. Le voci son false, dobbiamo contunuare a lavorare. Napoli? Sicuramente servirà mettere applicazione e voglia di vincere, è quello che negli ultimi tempi ci è mancato. Non c'è miglior partita per uscire da un momento difficile".