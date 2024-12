Pedullà: "Vittoria dopo una settimana gestita male. Il gol di Lukaku ha confermato una cosa"

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale Youtube:

"Il Napoli ha giocato una buona partita. Non è stato fortunato incassando un gol su respinta di Meret che ha premiato Thauvin, ma il Napoli fondamentalmente c'è sempre stato. Una vittoria arrivata dopo una settimana gestita male tra Coppa Italia e campionato contro la Lazio. Sarebbe stato pericolosissimo se non fossero arrivato punti oggi. Il napoli poteva andare in gol prima dell'episodio che ha premaito l'Udinese. L'assenza di Kvara è stata smaltita senza problemi da Neres nel migliore dei modi. Importante il gol di Lukaku a conferma che se viene assistito può fare il Lukaku".