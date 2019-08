Pavarese: "Il Napoli prenderà James e Icardi, De Laurentiis vuole accontentare Ancelotti! Pépé era veramente in pugno, serve un altro centrocampista"

Calciomercato Napoli - Gigi Pavarese, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "De Laurentiis ha sempre detto di voler accontentare il proprio allenatore e la prima scelta di Ancelotti resta quella di James Rodriguez. Le quotazioni sono molto alte e la trattativa non è facile, ma questo già si sapeva. Solo il Napoli è sul calciatore, l'Atletico Madrid voleva solo spaventare gli azzurri e non ci è riuscito. A mio avviso il Napoli arriverà a prendere anche Mauro Icardi, c'è un bel tesoretto che verrà investito e lo si farà per occasioni simili. Il Napoli ha la disponibilità di fare un grande colpo, per Pépé era quasi fatta con gli agenti arrivati a Dimaro, il Napoli non è una squadra che deve architettare quelle sceneggiate come strategia. Mi aspetto che Elmas sia più forte di Fabian Ruiz, ma il Napoli ha bisogno di un altro giocatore".