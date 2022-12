Pastorello svela: "Spalletti è stato ad un passo dal Chelsea! Vi racconto di quando parlammo con Abramovich"

Nel corso dell'intervista esclusiva realizzata da 'TMW' a Federico Pastorello, il noto procuratore ha svelato un retroscena riguardante Luciano Spalletti, allenatore del Napoli capolista:

"Ho avuto modo di rivederlo in Turchia negli scorsi giorni e abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Devo dire che ho sempre avuto un debole per lui, è un grande allenatore. Ed è storia che insieme a Moreno Roggi, che era il suo procuratore di allora, incontrammo anche il Chelsea e il suo presidente Abramovich. Poi loro decisero di prendere un altro allenatore italiano, di puntare su Carlo Ancelotti, ma anche ai blues era piaciuto non poco il calcio fantastico che aveva fatto vedere in precedenza, soprattutto alla Roma. Lo considero uno dei più bravi in Europa".