Parma, Faggiano: "Luperto mi piace, mai dire mai! Lozano? Dal Napoli prenderei chiunque"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Qualcuno deve fare un documento ufficiale in cui si prolunghino i prestiti fino al 30 agosto anziché 30 giugno: è una cosa talmente semplice che però in Italia sarà difficile. Non si dovrebbe proprio porsi la questione per me, altrimenti c'è qualcosa di malato. Serve un po' di buonsenso. Giuntoli? Mi sento spesso, 30 minuti fa ero al telefono con Pompilio. Luperto al Parma? Posso solo dirti che ci piace, l'abbiamo sempre cercato: mai dire mai. Lozano? Vedremo, non si discute: prenderei ogni calciatore del Napoli"