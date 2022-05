Parisi seguito dal Napoli, lo sfogo dopo la sconfitta col Torino

Fabiano Parisi,terzino dell'Empoli, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha commentato così la salvezza già matematicamente raggiunta dal suo Empoli: "Questa è una società molto importante, siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo, peccato non essere riusciti a festeggiare questo risultato domenica scorsa contro il Torino, davanti ai nostri tifosi. Ma una sconfitta non può cancellare tutto ciò che di buono ha fatto l’Empoli in questa stagione".

Parisi ha poi aggiunto: "Siamo una squadra molto giovane, molti di noi erano al primo anno di A. Nonostante questo, abbiamo cercato di farci forza sin dall’inizio attraverso le motivazioni: sapevamo che potevamo fare un grande campionato e siamo felici di quanto fatto".