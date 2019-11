Pardo: "E' stato un errore saltare il ritiro, credo sia un errore anche non provare a trovare una soluzione. Domani giornata non banale..."

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista:

"La giornata di domani non è per nulla banale! A San Siro si affrontano 2 squadre il cui rendimento in campionato è deficitario. Mi aspetto una gara tesa, nervosa e che può essere condizionata dalla sosta. Il Milan è in crescita, la squadra vista contro la Juve meritava almeno il pari, ma alla fine ha perso come accade un pò a tutte quando affrontano la Juve. Sia Napoli che Milan sono in debito con le rispettive tifoserie, sono in difficoltà e sarà curioso capire se prevarrà la voglia di rivalsa oppure la paura.

L'ammutinamento è un gesto da condannare anche perchè se la società impone un ritiro, i calciatori dovrebbero prima andarci e poi cercare di mediare. Detto questo, più che fare una guerra di multe, forse sarebbe meglio ricucire e fare la corsa su chi precede perchè l'organico del Napoli è superiore a tante squadre che sono avanti. Così come è stato un errore saltare il ritiro, credo sia un errore anche non provare a trovare una soluzione. Ognuno però fa come vuole. A De Laurentiis non manca la personalità di prendere anche decisioni forti".