Palmeri: "Il Napoli ha un calendario più facile dell'Inter, può perdere punti solo in due partite"

Il giornalista Tancredi Palmeri, tramite il suo profilo X, ha fatto un'analisi delle ultime otto partite di campionato rimanenti, sottolineando la sua opinione e mettendo in luce come il Napoli di Conte abbia un calendario meno impegnativo rispetto all'Inter di Inzaghi: "Aggiungo che il Napoli ha un calendario nettamente più facile: delle prossime 8, le uniche due partite in cui può perdere punti sono contro Bologna e Torino".

Di seguito il calendario delle due squadre.

Calendario dell'Inter

Parma-Inter (6/04)

Inter-Cagliari (13/04)

Bologna-Inter (20/04)

Inter-Roma (27/04)

Inter-Verona (4/05)

Torino-Inter (11/05)

Inter-Lazio (18/05)

Como-Inter (25/05)

Calendario del Napoli