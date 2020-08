Palmeri: "City-Koulibaly, discorso ben avviato: divario colmabile tra le parti, cessione ora o mai più"

Ultime calcio Napoli – Tancredi Palmeri, giornalista di BeIN Sports, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Questa formula della Champions League va bene ma solo per il momento, per il resto non credo sia ripetibile. Anche per le televisioni, oltre che per le squadre che non possono ospitare le semifinali in casa, si tratta di un danno non di poco conto. City-Koulibaly? Il discorso è ben avviato. Quando hai già offerto 63 milioni di euro, si trova la soluzione per venirsi incontro quando c’è un divario di dieci milioni di euro. Anche per il ragazzo, vista la sua età, può essere la volta buona per confrontarsi con una nuova realtà. La cessione o si concretizza quest'anno oppure non avrà più un senso”.