Orsi: "Penso che Conte si sia reso conto che per vincere lo Scudetto serve ancora qualcosa in difesa"

Nando Orsi – presente a ‘Giochiamo D’Anticipo su 11 Televomero – ha parlato della sconfitta del Napoli in Coppa Italia contro la Lazio e della gara che la squadra azzurra disputerà sempre contro i biancocelesti domenica sera in campionato. Ecco le sue parole riportate dal comunicato stampa diffuso dall'emittente:



“Eliminazione in Coppa Italia un fallimento? Conte ha deciso di mettere in campo una formazione senza avere troppe preoccupazioni del risultato finale. Tanti calciatori azzurri non avevano mai giocato nel corso di questa stagione. Nel complesso il Napoli non ha nemmeno fatto male nel primo tempo, in cui ha subito pareggiato l’1-0 di Noslin e poi ha rischiato di siglare il 2-2 nel finale. Il Napoli è comunque primo in classifica e meritatamente, Conte stasera ha voluto fare degli esperimenti, della Coppa Italia non gli interessava granché.

Parole di Conte nel post-gara? Penso che lui si sia reso conto che per vincere lo Scudetto serva ancora qualcosa in difesa. In verità non sono nemmeno sicuro che sia così convinto di Gilmour, in ogni caso penso che lui abbia fatto delle richieste. Conte è un po’ nervoso perché quando era arrivato a Napoli c’era un progetto di due-tre anni e in questa stagione si parlava solo di entrare nelle prime quattro. Ora è primo e il livello delle aspettative è più alto, non vorrei che in caso di mancato tricolore quest’anno si parlasse di stagione negativa.

Il calendario del Napoli? Gli azzurri giocheranno solo il campionato da questo momento in poi, avversarie come Inter e Atalanta giocheranno la Champions e la Supercoppa. Hanno un calendario fitto. Napoli-Lazio? Sarà un partita completamente diversa, gli azzurri giocano in casa e metteranno in campo un undici completamente differente”.