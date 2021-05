Orrico: "Spalletti ha arguzia, intelligenza e senso dello spettacolo: come i napoletani!"

Ultime notizie Napoli. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore: ?"Spalletti ha l'arguzia, il senso di intelligenza e dello spettacolo insito nei napoletani. L'abilità e la professionalità di Spalletti lo rendano uno dei migliori in Italia. Saprà adattarsi al meglio anche in base ai giocatori che avrà. Cosa porterà in più? Quello che è mancato l'anno scorso, magari nelle partite iniziali. Quale nuovo allenatore mi intriga di più? Sono tutti bravi ed esperti, più di tutti Mourinho ovviamente. Servirebbe un rinnovamento, un po' di freschezza, queste novità sono necessarie".