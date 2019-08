Orrico: "Il Napoli ha bisogno di Icardi, è l'uomo giusto per un coronamento perfetto"

Calciomercato Napoli - Corrado Orrico è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Bisogna aspettare una decina di giornata per capire se il Napoli è migliorato. Il gioco non deve essere migliorato, più che altro bisognerebbe migliorare gli interpreti. Serve un grande attaccante e Icardi è l'uomo giusto, uno che la mette dentro con Mauro Icardi sarebbe un coronamento incredibile, il Napoli crea tante occasioni in area di rigore. Con l'arrivo di Manolas il Napoli si è assicurato molti recuperi in velocità, i terzini possono stringere molto di più con Koulibaly e Manolas".