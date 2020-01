Orlandini: "Gattuso non ha migliorato il Napoli, bisognava andare avanti con Ancelotti. Occhio alla Serie B..."

Andrea Orlandini, ex calciatore di Napoli e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Iachini l'ho portato io alla Fiorentina insieme a Pioli e Volpecina, lo conosco bene. Beppe sta facendo giocare la squadra, fatta eccezione contro la Spal, dove ha vinto pur non meritando. Contro Atalanta e Napoli ha fatto due grandi prestazioni. Vlahovic quando entra fa bene, Castrovilli è da Nazionale e al di sopra della norma".

"Con Gattuso, che credo sia un buon allenatore, le cose non sono migliorate. La situazione interna tra società e squadra ancora non è chiarita. Tanti giocatori non stanno rendendo al massimo, come Insigne ad esempio. Il cambio di allenatore non è stato fatto bene, il Napoli doveva andare avanti con Ancelotti. Lozano? Anche se bravo non andava preso, gioca nella stessa zona di Insigne. Rischio retrocessione per il Napoli? Non credo, però occhio ai precedenti illustri come la Fiorentina che nel '93 andò in B pur avendo Batistuta".