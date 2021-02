Franco Ordine è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso dirà addio al Napoli a fine stagione. Ibra al Napoli avrebbe avuto problemi con De Laurentiis, è un leone in gabbia che quando apri la gabbia devi solo accarezzargli la criniera”.