Ordine duro: "Errori di ADL, Mazzarri e Calzona in panchina solo perché Conte ha detto 'no'!"

Franco Ordine, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del pareggio del Napoli contro il Cagliari. Questo il commento del giornalista:

"Secondo me il problema fondamentale del Napoli in questa annata è stato il solito di cui si parla: il presidente, bravissimo nei conti e nell'amministrazione, non può pensare di fare l'allenatore, il preparatore, il direttore sportivo e adesso anche il suggeritore dell'allenatore nel corso dell'intervallo. Ognuno deve fare il proprio mestiere.

Una squadra di calcio è un concentrato chimico di qualità, responsabilità e competenze: se viene a mancare una di queste, crolla tutto il castello. ADL a inizio anno ha mostrato perplessità su Garcia, poi si è concesso troppo ad Osimhen.

Mazzarri? Arrivato solo perché Conte prima e Tudor poi hanno detto no, Calzona è in panchina solo perché non c'erano altre soluzioni per la panchina".