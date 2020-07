Onofri: "Lozano ha avuto bisogno di un apprendistato, dimostrerà il suo valore!"

Ultimissime calcio Napoli – Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono sempre stato un grande tifoso di Lozano, lo conosco da tanto tempo e mi è sempre piaciuto la sua capacità di essere scattante e letale in area di rigore. Ha avuto bisogno di un po’ di apprendistato ed avrà modo di dimostrare il suo valore”.