Ogbonna: "Conte l'uomo giusto per Napoli, su Buongiorno..."

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da Kiss Kiss Napoli:

"Penso che Conte sia la persona giusta per il Napoli in questo momento, gli auguro di fare il meglio per il Napoli. La piazza merita questa persona e merita di ritrovare l'entusiasmo. Con Conte tutto arriva attraverso il lavoro e più duro è il lavoro è più arrivano i traguardi. Il risultato è quello che conta e ovunque sia andato Conte ha portato dei risultati positivi. Lotta scudetto? Diamo a Conte il tempo di lavorare, sono convinto che Conte, attraverso il lavoro, troverà la giusta dimensione per il suo Napoli. Buongiorno? Lo seguivo quando era ragazzino nel settore giovanile del Torino, ha fatto la trafila nel vivaio granata come me. E' un difensore molto aggressivo e con Conte farà cose straordinarie. Spero che possa dimostrare il suo valore in nazionale con la squalifica di Calafiori, mi auguro giochi lui perchè ha il profilo giusto per sostituire un gran difensore come Calafiori. Calafiori ha fatto una stagione incredibile, la sua cavalcata è stata importante. nel secondo tempo contro la Croazia l'Italia ha gestito la gara ed è uscita fuori la nostra identità, quella di non mollare mai. Poi bisogna sottolineare anche un altro giocatore fortissimo che è Fagioli e con Spalletti crescerà moltissimo. Per come gioca Spalletti è perfetto Niccolò che è un giovane, ma di personalità, poi ha l'estro per fornire le punte. Noi parliamo del goal di Zaccagni, ma se Scamacca fa goal noi avremo passato il turno molti minuti prima. Il mio futuro? Apro le porte a tutti, mi metto a disposizione e voglio continuare col calcio giocato. I miei agenti conoscono le mie priorità ed aspetto ciò che offrirà il mercato. Ritorno in Italia? Lascio le porte aperte, poi avrò modo di pensarci".