Nomina all’Eca per De Laurentiis, poi la rabbia per la sconfitta di Torino: "Chi arriva in ritardo non dovrebbe giocare..."

Ultime SSC Napoli - La soddisfazione per il congresso dell’Eca non ha nascosto un pizzico di amarezza per la sconfitta con la Juventus maturata nei secondi finali a causa dell’autorete di Koulibaly, come riporta l'edizione napoletana de La Repubblica. Aurelio De Laurentiis ne ha parlato da Ginevra, dove è stato eletto come rappresentante dell’Uefa Club Competitions Comittee, il comitato che si occupa dei format delle competizioni per club nell’immediato futuro. Un ruolo fortemente voluto dal presidente del Napoli che ha smentito qualsiasi " competizione" con Zhang, presidente dell’Inter, per l’ingresso nel Board, presieduto ancora una volta da Andrea Agnelli. «Non mi sarei mai contrapposto a Zhang. Volevo entrare in questo organo per occuparmi del calcio del futuro. Bisogna cambiare», ha spiegato De Laurentiis che ha dedicato una riflessione nell’intervista concessa a Sky pure al match contro i bianconeri.

De Laurentiis sulla sconfitta di Torino

«Purtroppo quando ci sono certe partite bisogna molto spesso non rispettare i gradi di importanza delle componenti della squadra. Se qualcuno arriva in ritardo e quindi non ha avuto una preparazione adeguata, forse deve lasciar posto a qualcun altro che ha fatto tutta la preparazione sin dall’inizio del ritiro». E i destinatari di questo pensiero sembrano proprio due. Il primo è Kalidou Koulibaly, arrivato al big match contro la Juve col fiatone a causa di una condizione fisica approssimativa perché rientrato al centro tecnico di Castel Volturno soltanto a Ferragosto. Il secondo è Carlo Ancelotti.