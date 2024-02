Nigeria, il ct Peseiro: "Osimhen non ha avuto un grande impatto ma non si parla abbastanza di quello che fa per la squadra"

Ultime calcio - Josè Peseiro, commissario tecnico portoghese della Nigeria con cui che si è arrivato secondo nell’ultima edizione della Coppa d’Africa, ha parlato ai microfoni di GOAL:

“La coppa d'Africa è stata un’esperienza fantastica. La mia prima Coppa d’Africa. Alcuni miei colleghi mi avevano detto che è un torneo diverso da tutti gli altri, il contesto cambia. E’ una cosa che ho sentito, ho provato tante emozioni. L’entusiasmo del pubblico è unico e c’è stata una bella competizione. Tutte le squadre e tutti i giocatori hanno dato il massimo per il proprio Paese e il calcio africano ha saputo mettere in mostra tutte le sue qualità.

Osimhen? Non mi piace parlare troppo delle prestazioni individuali, preferisco parlare di prove collettive. Però, Victor Osimhen non ha avuto un grande impatto. Ha tuttavia svolto un grande lavoro per la squadra. Tutti parlano della sua capacità nel chiudere un’azione, ma non si parla abbastanza di quello che fa per la squadra".