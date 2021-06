Nicita: "Lobotka può fare bene, deve avere un'altra chance! ADL in 16 anni ha portato equilibrio e sostenibilità, gli altri disperati con miliardi di debiti"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio Nicita, giornalista.

"Lobotka? Spesso nei giocatori il problema riguarda il rendimento. Anche a Napoli a piccoli sprazzi si è visto un giocatore tutt'altro che scarso. In una primissima fase Gattuso lo preferì anche a Demme. C'è poi sempre da valutare una cosa, con onestà, perché non mi va di fare moralismi: lui è arrivato in Italia con difficoltà di ambientamento, una figlia appena nata e un lockdown. Magari con un'altra chance può fare bene. Perché non dare la possibilità di rivalsa a questo giocatore? Peraltro il mercato quest'anno è più di discussione che di altro, soldi non ci sono. Le società dovrebbero essere virtuoso, quindi teoricamente cambierà abbastanza poco fino ad agosto o settembre. L'UEFA dovrebbe spiegare qual è stata l'efficacia del FPF. Conti alla mano i club della Super League avevano 6 miliardi di debiti, era una mossa della disperazione. De Laurentiis? In 16 anni di Napoli ha portato equilibrio e sostenibilità. Nella gestione amministrativa tanto di cappello e applausi".