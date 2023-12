De Laurentiis: "Tutta colpa mia, chiedo scusa ai tifosi! Interverremo sul mercato, la stagione è lunga. Dico una cosa a Rocchi e Gravina" | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli Monza, termina la partita allo stadio Diego Armando Maradona e parla Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa.

Napoli Monza. Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa

A breve il presidente Aurelio De Laurentiis interverrà in conferenza stampa per commentare la gara Napoli-Monza:

"Mi sembrava doveroso farvi gli auguri per un 2024 ricco di sogni e soddisfazioni. Tutto quello che è accaduto finora è tutta colpa mia. Sono colpe mie, me ne assumo le responsabilità. Per questo chiedo scusa ai napoletani ed ai tifosi se siamo dove siamo dove siamo ora in classifica. Il campionato è lungo, ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto. La verità ha varie pieghe, non voglio tediarvi ora. Quando tornerò dalla Supercoppa, il 24-25 ci vedremo a Palazzo Petrucci ci faremo una bella cena raccontando il mio punto di vista".

"Stasera devo anche pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare un senso di equità, ma soprattutto di spettacolarità al calcio italiano. Non c'è equità nella distribuzione dei cartellini. Ma io non voglio parlare di arbitraggi a sfavore del Napoli, che pure ci sono stati, così come ci sono stati a sfavore di tante altre. Ma caro Rocchi, lei non può permettere che un arbitro butti fuori sia Palladino che Mazzarri. Questo non è calcio. Sembra che avesse l'utilizzo del cartellino a tutti i costi per essere rispettabile. Invece il cartellino deve essere distribuito con equità. Sembra che non arrivi l'ossigeno al cervello dopo aver corso tanto, allora dico a Rocchi che è il caso di fare i cambi, come facciamo coi calciatori. Vi rinnovo gli auguri, buon anno a tutti"

21.15 - Termina conferenza