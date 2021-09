Caiazza: "Bilancio ADL positivo, peccato non sia arrivato lo Scudetto. Sabato il Napoli può togliersi una bella soddisfazione"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista.

"Palmares dei 17 anni di De Laurentiis? Credo che il bilancio sia positivo nelle condizioni in cui ha potuto lavorare a livello economico. De Laurentiis spuntò all'improvviso con un investimento, la tensione era tanta con i tifosi, anche noi giornalisti venivamo indicati come quelli che avevano portato il Napoli al fallimento. In 17 anni avrebbe potuto fare qualcosa in più, uno Scudetto avrebbe potuto vincerlo, quello con Sarri virtualmente era bello che vinto. C'è mancato sempre quel pizzico in più per poter fare il salto di qualità ma una società a conduzione familiare deve stare attenta ai bilanci. Negli ultimi anni non c'è stato cash flow di abbonamenti e non si è andati in Champions League per 2 anni. I soldi veri arrivano dagli sponsor e dalle televisioni oltre che dagli stadi. Napoli-Benevento? Riflettori puntati su Marfella certamente, mancano tanti titolari. A centrocampo l'unico rimasto è Fabian Ruiz, poi bisogna utilizzare Costa e giocheranno sicuramente Ounas, Petagna, Politano e Lozano. Sarà la chance per vedere all'opera calciatori che non abbiamo visto finora o che abbiamo visto poco. Petagna potrebbe avere la chance di giocare dal primo minuto contro la Juventus. Fabian Ruiz rischia un po' il posto ma si sa che chi ha una fisicità più grande all'inizio ha più difficoltà. Credo però che abbia qualità immense e l'ha dimostrato in casa del Genoa. Con Spalletti questo Napoli può fare davvero bene, me lo auguro. Già sabato credo che il Napoli possa togliersi una bella soddisfazione in caso di vittoria. Spiace che accadano certe cose ai Nazionali: club che investono tanto non possono avere i calciatori 24 ore prima per una squadra così importante".