Nando Orsi: "Gattuso ha scelto Ospina come titolare, ma non vedo grosse differenze con Meret. Il Napoli pecca in carattere"

Ultime notizie calcio Napoli - Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Secondo me quando gioca Ospina o Meret cambia poco, anche nella gestione della fase difensiva. Non vedo questa grande differenza, secondo me Gattuso ha scelto Ospina come portiere titolare e quando il colombiano sta bene sceglie sempre lui. Il Napoli pecca in carattere, mi ha deluso molto per come ha giocato contro la Juventus. E' entrato in campo timido ed ha permesso alla Juve di vincere".