Atalanta, Muriel: "Vittoria meritata, il mio goal mi dà motivazioni perchè arrivato contro un grande avversario"

Notizie Serie A. Luis Muriel è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Era molto importante vincere, questo successo ha un peso specifico per corsa Champions e campionato. Sicuramente rappresenta una spinta grande in vista della gara contro il Real Madrid. Abbiamo messo tutto in campo, meritando il successo contro il Napoli".

Sulla sua stagione: "Mi riempie di tanta motivazione il gol, arrivato contro un avversario importante. Sono davvero felice, anche per la fiducia che il mister ripone in me"