Muller provoca la Lazio: "Stile italiano, sappiamo già cosa faranno al ritorno..."

Thomas Muller, capitano del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime dopo la sconfitta in casa della Lazio: "Vedremo in tre settimane, abbiamo un match complicato in Bundesliga. Non siamo in una posizione facile, ma sono fiducioso, è solo un gol. Sai come può cambiare tutto velocemente nel calcio. Penso che la Lazio continuerà a difendere, lo stile italiano è molto famoso. Vorrà difendere e proverà a partire in contropiede, sfruttando i nostri errori. Credo che il piano sarà questo".