Mpasinkatu: "Osimhen? Vi rivelo quando sarà tornerà in nazionale"

Malu Mpasinkatu ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Tuanzebe è esploso nel Manchester United con Mourinho, ha buona struttura fisica. Venendo dal calcio inglese non avrà nessun problema di adattamento con il campionato italiano. Il Napoli, visto anche la modalità dell’operazione, ha fatto un ottimo affare. Tuanzebe come Anguissa? Mi sbilancio e dico di sì. Sono giocatori pronti che arrivano da un campionato di alto livello. Osimhen? La Nigeria e Osimhen si potranno consolare, perché il 22 gennaio ci sarà il sorteggio per il Mondiale e per quello spareggio l’attaccante del Napoli sarà pronto”.