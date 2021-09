Moratti: "Cristiano Ronaldo alla Juve ha fatto la sua parte segnando una montagna di gol"

Ultime notizie calcio - Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano "Il Messaggero":

"Cristiano Ronaldo e l'esperienza alla Juventus? È stata una prova di coraggio e un gran regalo ai tifosi. Lui la sua parte l’ha fatta con una montagna di gol. Poi il tutto non ha funzionato, può capitare: cercavano il timbro da migliore squadra del mondo portando a Torino il più bravo, invece non sono arrivate vittorie. Psg stellare? La sera prima sei pazzo di entusiasmo perché sai che arriva la partita, poi vai allo stadio e diventi matto per davvero: Messi, Neymar, Mbappé, più gli altri. Fantastico. Inter? L'Inter mi piace. Inzaghi ha sopportato le cessioni. Sembrava si andasse verso il disastro. Poi ha indicato nuovi giocatori che mi sembrano perfetti, li sta facendo giocare in modo piacevole e vince, il che non guasta mai. Dzeko è una meraviglia. Mourinho alla Roma? Sono molto felice per lui. Affronta tutto con grande professionalità. Costruisce l'entusiasmo. Di scudetto non parlerà, sa che è complicato ma non impossibile. Vuole crederci e ci crede. Non lo vedo a lottare per il terzo-quarto posto".