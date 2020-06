Ultimissime mercato Napoli - Vincenzo Morabito, agente FIFA, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Azmoun non è mai stato messo sul mercato ed è stato fatto solo tanto chiasso mediatico. Lo Zenit vuole tenerlo e quindi per me resterà lì anche perché le cifre richieste sono molto alte e fuori mercato dopo il Coronavirus”.