Montuori furioso: "E' colpa di tre calciatori! Spalletti? Cambi tutti sbagliati"

Gennaro Montuori ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Tifosi Napoletani, in onda su Tele A:

"Mi dispiace dirlo, ma il Napoli non mi è piaciuto. Me la prendo con tre azzurri: Spalletti ha sbagliato i campi. Non stravedo per Petagna, ma come fai a toglierlo dal campo? Poi me la prendo sia con Hirving Lozano che Fabian Ruiz: assurdo farsi buttare fuori lasciando la squadra prima in dieci e poi in nove. Tra Lobotka e Demme, infine, avrei tolto lo slovacco e non Diego perché mi sembra più combattivo. In me c'è solo tanta delusione per la brutta prestazione".