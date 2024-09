Montervino: "Dove arriverà il Napoli? Per me la squadra ha quest'obbligo"

Ultimissime Calcio Napoli - Francesco Montervino è intervenuto a Radio Marte. Ecco le dichiarazioni rilasciate come riportato dal seguente comunicato: "Napoli meno dominatore del match? Esiste anche l’avversario, e quando in panchina c’è un allenatore in grado di cogliere gli eventuali punti deboli del Napoli è normale che abbia provato a mettere in difficoltà gli azzurri. Il Napoli è rivoluzionato, ci può essere ancora qualche falla tattica ma sa soffrire e ha qualità per uscire dalle situazioni difficili.

Meret? Portiere di qualità, non risente delle critiche che gli piovono addosso da una parte della tifoseria che non gli ha mai risparmiato pressioni. È un campione, sa incidere dando il meglio di sé e col Cagliari ha salvato il risultato più volte con personalità e tecnica.

Lukaku? È uno che sposta gli equilibri, la sua presenza modifica il modo di stare in campo della squadra, esercita una pressione fisica importante, garantisce spessore diverso: tecnicamente col Cagliari ha sbagliato molto ma poi ha fatto due assist ed un gol. Buongiorno? Difensore straordinario, garantisce copertura ma anche qualcosa in più in fase offensiva.

Obiettivi Napoli? Entrare nelle prime tre sicuramente, ha la qualità per poterlo fare. L’anno scorso gli azzurri hanno perso 40 punti rispetto alla stagione tricolore, quest’anno possono recuperarli”.