Mirabelli: "Parlo con Gattuso, ha fatto un lavoro straordinario a Napoli. Fiorentina? Non lo so..."

Massimo Mirabelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Vediamo quando tornerà in Serie A o se all’estero, siamo in attesa. Sono giorni importanti questi. Alla Fiorentina prenderanno l’allenatore e non so se sarà Gattuso, come dirigenti sono abbastanza messi bene e non servirà una figura come la mia. Dispiace che Rino possa andare via da Napoli, ha affrontato difficoltà serie quando non aveva la squadra a disposizione, poi ha sempre fatto vedere un bel calcio e ottenuto vittorie importanti. Mi auguro che possa continuare con il Napoli. Sento Gattuso e non parliamo del suo futuro, è sempre molto concentrato sul Napoli. E’ riuscito a ricompattare quel gruppo per poi riportarlo ad alti livelli, non è facile o scontato".