Mirabelli: "Gattuso piaceva non solo alla Fiorentina prima che arrivasse al Napoli. Azzurri da scudetto l'anno prossimo"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimiliano Mirabelli, ex diesse del Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gattuso in ritiro è molto maniacale, i giocatori dovranno prepararsi bene perché il tecnico è molto esigente. Lavora tanto e bene, ma i frutti si vedono durante il campionato. Ogni allenatore ha i suoi metodi, ma lavorare in quel modo ti porta ad arrivare bene fisicamente fino alla fine. Forse chi adotta una preparazione light ha qualche problema in più nel corso della stagione. Il Milan con Gattuso è arrivato in finale di Coppa Italia ed arrivammo bene in Europa League sfiorando per un punto la Champions. Riavvolgere la matassa che c’era a Napoli non era facile, lui è riuscito a vincere anche un titolo. E’ un momento entusiasmante che lo aiuterà molto nella prossima stagione in cui credo che il Napoli dovrà lottare per lo scudetto. La posizione attuale è dovuta dal fatto che quest’anno abbiano avuto molti problemi. Il Napoli si sta muovendo bene anche sul mercato e sarà la candidata a dar fastidio alla solita Juve. Io e Gattuso insieme alla Fiorentina? Rino era cercato dalla Fiorentina prima che arrivasse al Napoli, ma c’erano anche altre squadre. Ora se lo sta godendo il Napoli, Rino è giovane e dovrà affrontare tante altre cose e dovrà migliorarsi. Il mio futuro? Aspetto un progetto che faccia lavorare come vorrei. Roma? E’ un grande club, ma la Roma non sta vivendo un gran momento. Amo fare questo lavoro ed essere titolare del ruolo e questo alla Roma è impossibile. Non vado tanto per andare o a fare il burattino di qualcuno”.