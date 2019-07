Mertens su James Rodriguez: "E' il benvenuto, dobbiamo comprare per vincere qualcosa" [VIDEO CN24]

Dries Mertens, attaccante del Napoli, è stato uno dei protagonisti della serata in piazza a Dimaro. Il calciatore azzurro ha incontrato i tifosi in Piazza Madonna della Pace e ha risposto alle domande dei tantissimi tifosi presenti in ritiro in Trentino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Tutti quelli che compriamo devono essere alto livello, uno come James è benvenuto per puntare ancora più in alto".

"Quanto credo in me? Credo che tutti debbano credere in se stesso, credo molto in questa squadra. Abbiamo perso un grande giocatore come Albiol, per fortuna abbiamo preso Manolas. Penso anche che dobbiamo prendere grandi giocatori per alzare il livello: abbiamo una grande squadra, ma se dobbiamo vincere qualcosa penso che dobbiamo comprare e alzare il livello, ci sta".