Mediaset, Pinelli: "Napoli e Spalletti? Sarà importante l'impatto nello spogliatoio e il modo in cui si imporrà ai giocatori”

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Mediaset Pietro Pinelli, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La trattativa Sarri non rientra nei parametri di Lotito, i laziali rischiano una doppia delusione: l'addio di Inzaghi e la mancata firma di Sarri. Mi auguro per Lotito che riesca a firmarlo, altrimenti ci sarà una grande contestazione. Napoli? Sarà importante l'impatto che Spalletti avrà nello spogliatoio e il modo in cui si imporrà ai suoi giocatori”