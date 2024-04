Napoli - Carmine Martino ha commentato Empoli-Napoli:

"Non ci sono parole per descrivere la pessima prestazione del Napoli, forse l'abbiamo definita nel modo giusto: pessima. Non resta che pensare alla programmazione del prossimo campionato e all'allenatore che arriverà per la rivoluzione. Questa squadra non sta onorando uno scudetto che ha vinto alla grande, ed è tutto da dimenticare".