Marsiglia, il presidente: "Futuro Milik? Ha un contratto con noi! E' felice di restare e noi vogliamo trattenerlo"

Pablo Longoria, giovane presidente del Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Italia, riguardo il futuro di Arek Milik. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spero che il suo futuro sia a Marsiglia: lui ha un contratto con noi, è felice della città, è contento di restare. E' un giocatore per noi importante con gol in campionato e in coppa. Ha fatto una stagione di grandissimo livello, aiutandoci a raggiungere l'Europa League e i nostri obiettivi. E noi vogliamo dare continuità a questo lavoro, lui è un giocatore molto contento da noi".