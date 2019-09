Marolda: "Le prime due avrei preferito Maksimovic a Koulibaly, se Ancelotti è intelligente cambierà"

Notizie Calcio - Ciccio Marolda, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Questo Koulibaly non è utile ancora al Napoli, forse era pronto più dopo la sosta. Sui sette dei gol subiti dal Napoli, cinque sono arrivati a causa di Koulibaly. Il difensore non era in forma, avrei preferito Maksimovic. Le persone intelligenti cambiano idea sempre, spero che Ancelotti cambi questo 4-2-3-1".