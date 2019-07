Marolda a CN24: "Ounas? La direttiva di De Laurentiis a Giuntoli è quella di evitare i prestiti. Un pensiero di Ancelotti mi preoccupa"

Ultime notizie di mercato - Il giornalista del Corriere dello Sport Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Adam Ounas? Mi sembra che la linea del club sia quella di liberarsi di alcuni giocatori in sovrannumero, la direttiva di De Laurentiis a Giuntoli è quella di evitare i prestiti. Se Ounas non ha trovato posto nemmeno con Ancelotti, allora è destinato ad andare via e magari il Napoli potrebbe guadagnarci qualcosa. Cambio di rotta del Napoli sui diritti d’immagine? Il club ha rivisto alcuni principi di gestione, ha capito che se vuole arrivare a certi giocatori non può pretendere di ingabbiarli e perciò sugli standard di calciatori più importanti. Centrocampista sul mercato? Mi preoccupa Ancelotti, pensa e crede che il Napoli non abbia bisogno di un regista che imposti il gioco: avendo Koulibaly e Manolas che non hanno il piede adatto per impostare, ci sarebbe bisogno di un regista vecchia maniera e non ne vedo tra Veretout, Almendra e Elmas”