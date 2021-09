Marolda a CN24: "Il Napoli ha recuperato disciplina, prima era anarchico e s'era ammutinato! Mi aspetto che Spalletti dia spazio a chi ha giocato di meno contro lo Spartak"

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Dove può arrivare il Napoli? Vado al di là della domanda, in questo momento sta accadendo qualcosa che è stato costruito nel tempo: c’è un Napoli che pratica il miglior gioco in Serie A, che ha più soluzioni d’attacco, che ha saputo gestire momenti complicati, che va a ritmi diversi e che subisce pochi gol. Ha recuperato il senso della disciplina, perchè il Napoli era anarchico e si era ammutinato ed è passato anche attraverso un allenatore in contrasto con il club: ha seminato per raccogliere quest’anno, che sia scudetto o sia teso a raggiungerlo.

Spalletti ha trovato una squadra disponibile, li ha affinati e resi compatibili con le sue idee: ha conquistato la squadra e la gente, non dico che ha la bacchetta magica ma il Napoli non era mai riuscito a trovare qualcuno in grado di amalgamare il tutto.

Anguissa? Abbiamo sempre pensato che i giocatori dovessero ambientarsi in un po’ di tempo, invece ci ha smentiti tutti.

Spalletti ha cambiato il necessario, non è mai andato oltre due-tre cambi di formazione: negli ultimi 20-25 però utilizza le cinque sostituzioni e quindi finisce per cambiare sette-otto uomini. Sarà un turnover mascherato? È comunque un turnover. Mi aspetto che Spalletti dia spazio a chi ha giocato di meno contro lo Spartak, anche in funzione futura: mancando giocatori importanti in Coppa d’Africa, Spalletti dovrà costruirsi delle alternative come uomini e come gioco. Magari mi aspetto Mertens già domani sera.

Petagna e Mertens danno soluzioni diverse in attacco, magari porterebbero ad un palleggio più lungo ma in avanti per portare il pallone nell’area avversaria”