Giancarlo Marocchi, ex centrocampista di Bologna e Juventus, ha parlato nel corso di Sky Calcio Show, in diretta su Sky Sport:

"Nel primo tempo era un bel Napoli perfettino e scolastico. Non sbagliava nulla, ma non era pericoloso. A questo punto caro Gattuso hai creato un bel sistema di gioco con i giocatori che ti seguono, ma hai bisogno di giocatori che rompono l'equilibrio. Devi sperare che lo sia Osimhen, pagato per farlo e oggi nella prima uscita questo è successo".