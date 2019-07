Marcolin: "L’Ancelotti-bis sta dando un segnale forte! Manolas aggiunge cattiveria e fisicità, sa cosa vuol dire stare nel Napoli"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Chi gioca al San Paolo ha una spinta superiore agli altri, i tifosi ti danno davvero tanto entusiasmo. Manolas e Di Lorenzo? Il Napoli è intervenuto pesantemente in un reparto che aveva subito 36 gol, la coppia Manolas-Koulibaly è senza dubbio la migliore del campionato: con loro due puoi tenere i terzini alti e giocare uno-contro-uno. Oggi James è il migliore che puoi andare a prendere per rapporto qualità-prezzo, viste le cifre: in Colombia vendono qualsiasi cosa con la sua faccia. Arrivasse James, il Napoli avrebbe tantissimi nazionali in rosa: sono giocatori che fanno. L’Ancelotti-bis sta dando un segnale forte anche a noi addetti ai lavori. Manolas aggiunge cattiveria e fisicità, sa cosa vuol dire stare nel Napoli: è uno che ha attributi. Fabián? Credo che il suo ruolo perfetto sia un po’ più avanzato, è uno di quelli forti nel tiro e nella fase di assist ai compagni”