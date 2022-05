Dario Marcolin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Bernardeschi è uno che ha tutto, se trova fiducia e continuità può fare la differenza. Ora è anche in una fase di maturità importante. Io credo che Bernardeschi con Spalletti farebbe un grande campionato. Meret deve andare a giocare, soprattutto se resta ancora Ospina".