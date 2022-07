Maradona Jr a CN24: "Mertens? Gli porto io la penna per la firma col Napoli! Punto su Ostigard e Kvaratskhelia, su Spalletti..." | VIDEO

Ultime calcio Napoli - Diego Armando Maradona è al Patini di Castel di Sangro per guardare Napoli-Adana. Ecco la sua intervista in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Demme se non va via sarà molto utile. Sono felice di vedere Ostigard titolare. Mentre sono dispiaciuto, volevo vedere Kvaratskhelia dal primo minuto. Mercato? Ho fiducia nella società, sono convinto che il Napoli farà qualcosa di buono: serve qualcosa davanti e in porta al fianco di Meret. A centrocampo se va via qualcuno, va fatto un colpo. Terzino? No, punterei su Zanoli: è un buon cambio per Di Lorenzo, calcolando che il capitano le gioca quasi tutte! Ho fiducia in Cristiano Giuntoli.

Kvaratskhelia sostituto di Insigne? Sono molto diversi secondo me, ma Kvara è forte e ci dà un'altra dimensione: l'uno contro uno che abbiamo avuto poco. Lorenzo era un giocatore di costruzione e manovra, che veniva dentro. Mentre Kvara è più un solista, ma per me è molto forte.

Futuro Mertens? Ditemi dove sta Dries in questo momento, gli porto io la penna! Lo adoro, è un giocatore che amo e un ragazzo che adoro: per me il Napoli può solo arricchirsi col suo ritorno.

Nuova maglia? Molto bella, è simile a quella dell'anno scorso. Voglio solo dire una cosa: spero di vedere il completo tutto azzurro più volte, perché per me è bellissimo!

Spalletti? Un allenatore con grande personalità, un allenatore molto duttile. Uno che non ha paura a mettersi a cinque dietro o attaccare in molti, non fa prigionieri: sono molto contento che sia lui l'allenatore del Napoli. E ho un buon rapporto con lui: c'è tanto da imparare da allenatori come lui.

Griglia? Io do sempre il Napoli vincente!".