Maradona, il manager rivela piangendo: "S'era stancato di vivere anche dopo la storia con Rocio. La famiglia non l'ha mai lasciato in pace, vi spiego"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Ceci, manager ed amico di Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Adesso si accusa e si punta il dito dicendo che diverse cose non sono state fatte. Si potevano fare tante cose per Diego, ma non adesso. Non riesco a trattenere le lacrime, Diego è stato lasciato solo per una vita intera perchè si è pensato solo a Maradona. Diego s'è lasciato andare, è voluto andare in pace, era stanco di vivere. Non si sentiva più Maradona, ha smesso di essere Diego quando aveva quindici anni perchè da Maradona si è portato addosso un'armatura. Ho conosciuto il Maradona che ha riempito gli stadi e il Maradona persona. Il campione era difficilissimo da gestire, era fragile, pieno di insicurezze, persona buona ed umile (si commuove ndr.). Me lo sono goduto davvero per vent'anni e quindi porto dentro di me tanti ricordi perchè poche persone se lo sono goduto. Negli ultimi mesi era stanco perchè fino a due anni fa stava a Dubai e giocava ancora a calcio una volta a settimana e anche a paddle. Era presente a livello fisico, a calcio giocava 9 contro 9 con gente con vent'anni meno di lui. A livello psicologico Diego era partito con tanta euforia con Rocio, la sua ultima compagna. S'è reso conto che stava perdendo anche l'amore di Rocio e s'è lasciato andare psicologicamente e fisicamente. S'era stancato, era diventato un circolo vizioso, usciva la fidanzata e rientrava la ex che litigava con la figlia. Si sono fatti la guerra in famiglia tra nipoti e figli, ha avuto un sacco di cause dall'ex moglie. Tutto ciò ruotava intorno a Diego 24 ore su 24, non ha mai avuto pace in vita sua e da morto sta con le persone che amava di più, la mamma e il padre".