Manolas: "Ho scelto Napoli perché voglio vincere! La società sta prendendo giocatori forti, su Zielinski e Ancelotti..."

Kostas Manolas, difensore e nuovo acquisto del Napoli, è intervistato in diretta ai microfoni di Sky Sport. Il calciatore ha parlato di tantissimi aspetti. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24: "Le prime impressioni sono state positive. Ci stiamo allenando con molta intensità, sempre con la palla tra i piedi. Il Napoli è una squadra forte e tecnica, mi piace molto".

"Il gol all'esordio? Non è importante, conta aiutare la squadra a centrare l'obiettivo. Ho scelto Napoli perché è vicino alla Juve e può fare il salto di qualità. La società sta prendendo nuovi giocatori forti, ho scelto il Napoli perché voglio vincere. Kalidou è un difensore forte, ha mostrato il suo valore dentro e fuori dal campo. Spero che possiamo trovarci bene insieme perché una squadra di livello inizia proprio dalla difesa. Qui ci sono tanti giocatori forti, ma tra quelli che mi ha stupito di più è Zielinski, mi piace molto, così come Insigne e Mertens.

Come fermare la Juve? Nel calcio è tutto possibile, noi pensiamo solo a fare il nostro lavoro e cercare di vincere più partite possibile. Sono convinto che siamo in grado di farlo. Voglio dare tutto me stesso e aiutare il Napoli e vincere ovviamente qualche trofeo.

Ancelotti? Parlano i numeri per lui. Il mister è una bella persona e un grande allenatore, tutti i giocatori gli vogliono bene. Mi può aiutare davvero tanto, ogni giorno si può e si deve migliorare.

Nainggolan? Sono sorpreso da questo suo periodo, Radja è un ragazzo d'oro. Quando c'è con la testa per me è tra i più forti del nostro campionato. Gli voglio bene, è uno dei miei migliori amici e gli auguro il meglio. Se lo merita, è un calciatore fortissimo.

De Rossi è un capitano vero e a me ha dato molto. Lo adoro perché mi ha sempre aiutato coi consigli giusti. Peccato che non possa chiudere la sua carriera in Italia, gli faccio un grande in bocca al lupo per il Boca. Sono sicuro che farà bene anche lì, è un vero campione".