Manolas: "Scudetto? Juve favorita, ma ci siamo anche noi! Sul mercato faremo ancora un colpo, l'ha detto il presidente. A Napoli per rivivere emozioni come in Champions con la Roma"

Kostas Manolas, difensore centrale greco del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poche ore prima del test amichevole contro il Barcellona, in programma alle 23, ore italiane di sabato 10 agosto al Michigan Stadium di Ann Arbor.

Ecco le dichiarazioni di Manolas a Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Napoli.

“Ho trovato un bellissimo gruppo, con un grande staff. Ancelotti è una grande persona, un grande allenatore. Mi ha impressionato la sua tranquillità , riesce a prendere sempre il massimo da ogni giocatore perché si comporta in un modo che non avevo mai visto sin qui.

Calore dei tifosi napoletani? Quando li vedevo, sentivo che erano sempre vicini alla squadra perché non vincono da tanto tempo e vogliono farlo. Sono sempre stati vicini ai loro giocatori e spero che lo facciano anche quest'anno, per aiutarci a fare il meglio possibile.

Kalidou Koulibaly ed io la coppia di centrali difensivi più forti d'Europa? Lo dirà il campo come ho sempre detto, Koulibaly ha dimostrato sul campo di essere tra i più forti d'Europa, spero che comporremo una bella coppia. Ma ci sono anche i ragazzi dietro di noi, Maksimovic , Chiriches e Luperto , che sono davvero forti e ci daranno una bella mano.

Barcelona? Ho un ricordo abbastanza forte, che non potrò mai dimenticare. Abbiamo eliminato una delle squadre più forti al mondo con un risultato pesante: è stata la serata più bella della mia carriera e spero di rivivere emozioni simili con la maglia del Napoli.

La sfida del Michigan Stadium sarà utile per dare minutaggio a tutti i giocatori. Credo che il mister farà dei cambi in tal senso. Dobbiamo essere tutti pronti per l'inizio del campionato.