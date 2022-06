Mandato a CN24: "Zielinski discontinuo, c'è un grande enigma su di lui! Su Nandez..."

Tommaso Mandato, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nandez? E' un giocatore sicuramente valido, ha dimostrato soprattutto nelle sue prime annate di avere un rendimento costante. Il problema forse nasce nell'impostazione tattica del Napoli. Non penso abbia le caratteristiche per giocare in un centrocampo a due".

"Zielinski ormai lo conosciamo, c'è il grande enigma legato alla sua discontinuità. Arrivati ad una certa età penso sia difficile ancora dover far fronte ai suoi alti e bassi. Io sono un grande estimatore del polacco, ma durante le annate ci sono delle sue grandi pause".