Majo: "Le ultimissime in casa Parma, previsto il tutto esaurito: ci sarà un grande assente per Cuesta"

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Majo: Le ultimissime in casa Parma, previsto il tutto esaurito: ci sarà un grande assente per Cuesta

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Gabriele Majo: "Come giocherà il Parma senza Pellegrino? Contro la Lazio ha rinunciato per la prima volta a Pellegrino contro il Napoli al Maradona. Lì evitò di mandare in campo anche Bernabé. Due elementi in vetrina del Parma. Nella gara di andata si accentuò molto la predisposizione tattica al catenaccio. Mettere il pullman davanti alla porta bastò a portare a casa un punto preziosissimo. Evidentemente Cuesta può fare a meno di Pellegrino. È un centravanti vecchia maniera, tiene impegnata la difesa avversaria, al Parma mancano i meccanismi del contropiede. È un giocatore molto prezioso, ma se all'andata Cuesta aveva ricercato altre formule offensive, forse le avrebbe usate anche per questa partita. I problemi del Parma di Cuesta sono dalla cintura in su, non esiste una manovra offensiva. Atmosfera a Parma? Sarà un'atmosfera rumorosa, è previsto il tutto esaurito. Questa stagione ci sono state tante limitazioni ai tifosi ospiti, penso che ci saranno tanti supporter azzurri questa volta perché ci sono molti residenti nelle vicinanze. Si andrà verso il sold out, una delle partite della stagione. Il nuovo stadio Tardini? È un tema sensibile a Parma. Il Tardini è andato vicino qualche anno fa ad un completo restauro, poi si è fermato tutto. Un po' per colpa dell'investitore privato e un po' per colpa dell'Amministrazione"

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