Politano è il secondo giocatore più sostituito nella storia della Serie A! Prima di lui un altro ex Napoli

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Il dato statistico su Matteo Politano

Ultimissime Calcio Napoli- Matteo Politano di nuovo a segno contro il Milan! Secondo gol stagionale per il calciatore della SSC Napoli che era già andato in rete lo scorso 14 marzo 2026 in Napoli-Lecce 2-1. Certamente non un'annata da sogno dal punto di vista realizzativo.

Emerge però un altro dato molto interessante su Politano, certificato anche dalla Serie A: numeri alla mano, Matteo Politano è il secondo calciatore più sostituito nella storia della Serie A dal 1994-95 ad oggi. Negli ultimi 30 anni di calcio italiano, c'è un solo calciatore che è stato sostituito più volte di Politano e anche lui ha giocato nel Napoli: si tratta di Goran Pandev, ex attaccante macedone di Inter, Lazio e Napoli. 

  1. Pandev 213 sostituzioni
  2. Politano 200 sostituzioni
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