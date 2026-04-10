Politano è il secondo giocatore più sostituito nella storia della Serie A! Prima di lui un altro ex Napoli

Ultimissime Calcio Napoli- Matteo Politano di nuovo a segno contro il Milan! Secondo gol stagionale per il calciatore della SSC Napoli che era già andato in rete lo scorso 14 marzo 2026 in Napoli-Lecce 2-1. Certamente non un'annata da sogno dal punto di vista realizzativo.

Emerge però un altro dato molto interessante su Politano, certificato anche dalla Serie A: numeri alla mano, Matteo Politano è il secondo calciatore più sostituito nella storia della Serie A dal 1994-95 ad oggi. Negli ultimi 30 anni di calcio italiano, c'è un solo calciatore che è stato sostituito più volte di Politano e anche lui ha giocato nel Napoli: si tratta di Goran Pandev, ex attaccante macedone di Inter, Lazio e Napoli.